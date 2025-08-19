Lazio, De Grandis (Sky): "Darei una chance a Dia. In porta sceglierei..."

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua sui ballottaggi tra i calciatori biancocelesti. Ecco di seguito le sue parole: "In porta dico Provedel perché con Sarri è molto adatto un portiere che sa giocare con i piedi. Il portiere deve parare, è vero, ma la speranza è che torni quello di due stagioni fa. Terzino destro? Dico Marusic, non è un caso che sia il vicecapitano. Tra tutti è quello che sa difendere meglio, quindi scelgo lui, con Lazzari che però deve rivelarsi utile. Darei una chance a Dia, anche andando controcorrente. Non stiamo sicuramente parlando di un fuoriclasse, ma mi piace di più come rifinitore per gli inserimenti. Castellanos non ha un brutto piede, ma la sua tendenza a cercare il gol bello spesso gli si ritorce contro".

