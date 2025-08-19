Lazio, Tavares è pronto per iniziare la stagione: "Preparazione finita" - FOTO

Archiviate le amichevoli precampionato, è il momento di fare sul serio. La Lazio esordirà a Como, una delle squadre che più incuriosiscono nel panorama italiano e che vantano investimenti ingenti sul mercato. Addai, Morata, Kuhn, Baturina e tanti altri, Fabregas ha rivoluzionato la squadra arricchendola di talento e futuribilità. Sarri dovrà dimostrare che il gruppo biancoceleste potrà dire la sua in questo campionato. Niente alibi, solo lavoro e concentrazione. I biancocelesti sono pronti a iniziare la nuova stagione, è finita la preparazione. Nuno Tavares è uno dei calciatori che più ha sorpreso positivamente in questi primi mesi del Sarri-bis e non vede l'ora di far vedere che nella difesa a quattro di stampo sarrista lui ci può stare eccome.

