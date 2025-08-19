Serie A | Como - Lazio, le voci che racconteranno la sfida su Dazn

L'attesa sta per finire, ancora qualche giorno e poi prenderà il via la nuova stagione di Serie A. La Lazio debutterà in trasferta al Sinigaglia contro il Como, la gara è in programma domenica 24 agosto col fischio d'inizio fissato alle 18:30. Il match sarà trasmesso anche su Dazn e a raccontarlo saranno le voci di Edoardo Testoni e Fabio Bazzani.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE