Ex Lazio | Amoruso su Immobile: "È una bella scommessa. Nazionale? Può essere..."

Nicola Amoruso, intervenuto ai microfoni di TMW, ha commentato il ritorno in Serie A di Ciro Immobile. L'ex attaccante della Lazio, dopo la stagione al Besiktas, è tornato in Italia per vestire la maglia del Bologna. Queste le sue considerazioni: "Il ritorno di Immobile è una bella scommessa, penso che possa dire ancora la sua in un campionato come il nostro, specialmente in una squadra che gioca bene come il Bologna. Magari non potrà essere utilizzato sempre, ma può essere fondamentale anche per la crescita dei giovani e può dire ancora la sua".

Proseguendo, soffermandosi sulla Nazionale e sulla possibilità che il trentaquattrenne possa tornare a vestire anche la maglia azzurra, ha aggiunto: "Immobile può essere una risorsa anche per la Nazionale, ci servono giocatori che la buttano dentro e Bologna spesso in passato ha rigenerato giocatori che avevano detto la loro. Da Baggio a Signori, è una piazza che ti accoglie con affetto e passione. Dopo l’annata scorsa il Bologna può essere ancor più una realtà interessante in questo campionato”.

