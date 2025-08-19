"Da 16 anni la tua sfida più difficile": la dedica di Federica Nargi a Matri

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Matri spegne 41 candeline. Un compleanno festeggiato nel cuore del Messico, trascorso insieme alla sua famiglia e agli amici più cari. A rendere indimenticabile la giornata ci ha pensato Federica Nargi. L’ex velina, sua compagna di vita e mamma delle loro due figlie, ha condiviso sui social una tenera dedica... CLICC TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > MATRI NARGI <

