Guidonia Montecelio, per l'U15 arriva un ex Lazio: "Legato al gol contro la Roma"

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato per il Guidonia Montecelio 1937 FC non si arresta. Dopo l'ingresso di Tommaso Rocchi che allenerà i rossoblù sulla panchina della Primavera 4 U19, c'è un altro innesto in rosa con un passato alla Lazio. Per le corsie esterne dell'U15 ecco Gian Marco Fiorino che si è messo già in mostra con le maglie Lazio e del Frosinone.

“Mi aspetto tanto da questa esperienza e spero di fare bene. Nel corso della mia carriera mi sono sempre messo a disposizione del mister e della squadra, cambiando anche ruolo all'occorrenza. Una delle mie caratteristiche è quella di provare la giocata improvvisa e grazie a questo mio coraggio sono riuscito a segnare anche bellissimi gol. Sono molto legato alla rete realizzata in una finale contro la Roma, un pallonetto che ha superato il portiere sul secondo palo. Una bellissima gioia che conservo. Cerco sempre di migliorarmi e spero di farlo a Guidonia Montecelio”, le prime parole di Fiorino da rossoblù.

