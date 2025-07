RIVIVI DIRETTA - WOMEN | Norvegia - Italia, doppietta di Girelli: azzurre in semifinale di Euro 2025

TUTTOmercatoWEB.com

Euro 2025, Quarti di finale

Mercoledì 16 luglio, ore 21:00

Stade de Genève, Ginevra (Svizzera)

NORVEGIA - ITALIA 1-2: 50' - 90' Girelli (I), 66' Hegerberg (N)

NORVEGIA (4-3-3): Fiskerstrand; Bjelde, Mjelde, Hansen, Reiten; Naalsund, Maanum (64' Terland), Engen (87' Woldvik); Graham Hansen, Hegerberg, Gaupset. A disp.: Panengstuen, Mikalsen, Ostenstad, Boe Risa, Saevik, Kielland, Harviken, Ildhusoy, Jensen. All.: Gemma Grainger

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Severini (76' Greggi), Bonansea (76' Cambiaghi); Girelli (92' Piemonte), Cantore (92' Lenzini). A disp.: Baldi, Durante, Schatzer, Piga, Bergamaschi, Sarturini, Goldoni, Boattin. All.: Soncin

Arbitro: Stéphanie Frappart; Assistenti: Camille Soriano - Susanne Küng; VAR: Willy Delajod; AVAR: Fedayi San

Ammonite: 23' Naalsund (N), 58' Linari (I)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: termina il secondo tempo.

90'+ 4' Piemonte conquista una rimessa laterale vicino alla bandierina.

90'+2' Duplice cambio per l'Italia: fuori Girelli e Cantore, dentro Piemonte e Lenzini.

90' Comunicati i minuti di recupero: saranno 4'.

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Doppietta di Girelli che sfrutta il cross di Cantore, si smarca sul secondo palo e di testa la infila alle spalle di Fiskerstrand.

87' Sostituzione Norvegia: fuori Bjelde, dentro Woldvik.

86' Engen cerca di piazzarla, la palla esce di pochissimo al lato dalla porta.

80' Cantore cerca il tiro dalla grandissima distanza, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

76' Doppio cambio per l'Italia: escono Severini e Bonansea, entrano Greggi e Cambiaghi.

66' Gol della Norvegia! Hegerberg approfitta dell'errore di Giuliani e manda la palla in rete.

64' Cambio per la Norvegia: fuori Maanum, dentro Terland.

63' Predica calma Caruso, la tensione in campo si fa sentire.

60' Hegerberg dal dischetto, ma sbaglia. La palla finisce al lato della porta.

59' Ammonito anche Soncin per proteste, reclama un fuorigioco.

58' Intervento di Linari su Hegerberg, l'arbitro ammonisce l'azzurra e assegna il calcio di rigore per la Norvegia.

53' Azione insistita dell'Italia che, dopo vari tentativi, riesce a trovare il gol del raddoppio con Cantore. La rete però viene annullata per fuorigioco.

50' GOOOOOOOOOOOOOOL! Girelli, sul cross basso di Cantore, trova il gol del vantaggio che sblocca il match.

48' Cross di Bonansea che però non impensierisce Fiskerstrand.

46' Nessun cambio per i due allenatori che confermano lo stesso undici del primo tempo.

46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 1' di recupero.

44' Tenta l'eurogol Gaupset! Vede Giuliani fuori dai pali e dalla distanza tenta la conclusione, la palla finisce oltre la traversa.

41' Oliviero punta l'area, va al cross. Di testa Bjelde allontana.

36' Birivido per l'Italia! Bonansea non riesce a intercettare il tiro di Bjelde che fa un assist perfetto per Gaupset. La conclusione è pericolosa, ma le azzurre si salvano per pochissimo.

32' Bonansea si libera e va a calciare sul primo palo, ma la palla esce di pochissimo.

23' Di Guglielmo subisce fallo da Naalsund. La norvegese viene ammonita.

22' Insiste l'Italia, un'altra occasione non sfruttata sulla conclusione di Severin che viene respinta da Fiskerstrand.

19' Occasione per l'Italia! Bonansea mette un bel pallone in mezzo, Girelli la chiama ma Severini s'intromette. Entrambe sulla sfera di testa, ma non centrano la porta.

17' Azione offensiva della Norvegia con Hansen che prova la conclusione, ma Giuliani ci mette i guantoni.

14' Salvai, gran lancio per Severini in profondità che però non se la sente di andare al tiro e sceglie di servire la compagna. Ma la difesa norvegese non si lascia sorprendere e riesce in qualche modo a liberare.

12' Incursione di Hegerberg, provvidenziale la chiusura di Linari che subisce anche fallo nella propria area di rigore. L'Italia riparte da un calcio di punizione.

10' Altra occasione per le azzurre! Di Guglielmo in area prova a servire Cantore, ma quest'ultima viene anticipata dall'avversaria che allontana il pericolo.

8' Brivido per la Norvegia! L'Italia sfiora il gol del vantaggio con Caruso che cerca l'angolo, ma di poco non centra la porta.

6' Di Guglielmo di prima intenzione pesca Bonansea, si distende l'Italia ma non riesce a concludere in porta. La difesa avversaria chiude bene.

2' Subito un calcio di punizione per l'Italia, Giugliano alla battuta. La palla attraversa tutta l'area avversaria e torna in possesso delle norvegesi che riescono così a ripartire.

1' Sono le azzurre a manovrare il primo pallone del match.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 - Riscaldamento terminato, le squadre sono rientrate nel tunnel in attesa del calcio d'inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 20:35 - Poco meno di mezz'ora al fischio d'inizio, le azzurre sono scese in campo e stanno svolgendo il consueto riscaldamento pre partita.

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Norvegia - Italia, gara valida per i quarti di finale di Euro 2025. Le azzurre, dopo dodici anni di assenza, sono riuscite a conquistare i quarti ma l’obiettivo di questa sera è ancor più ambizioso. Appuntamento alle 21 col calcio d'inizio.

