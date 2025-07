Aquilani spiega: "A Catanzaro c'è Iemmello, che è come Totti..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunga intervista per Alberto Aquilani, che ha deciso di sposare il progetto del Catanzaro. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha raccontato la nuova esperienza che sta per iniziare sulla panchina giallorossa, soffermandosi anche sul ruolo in rosa e in città di Pietro Iemmello. Per farlo l'ha paragonato a Francesco Totti, ex capitano della Roma. Di seguito le sue parole: "Iemmello lo stimo, ci siamo confrontati molto, il nostro legame è stato un motivo in più per venire qui. Lui unisce la squadra alla città, ha fatto grandi cose e ha il suo peso, dentro e fuori dal campo, come Totti a Roma. Certo, con le dovute proporzioni...".

