Lazio, Pedro e l'amore per i tifosi: "Ringrazio sempre il nostro popolo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Pedro è il primo a parlare dal ritiro di Formello e ha preso parola ai microfoni di Lazio Style Radio. Lo spagnolo si è soffermato su diversi temi e ha avuto anche un pensiero per i tifosi, specialmente dopo il brutto finale della scorsa stagione.

Ecco le sue parole: "I tifosi sono una forza molto importante per noi, ci aiutano tanto e ci stanno vicini. L'anno scorso abbiamo finito molto male, soprattutto in casa. Per noi deve essere un punto in più giocare in casa, io ringrazio sempre tutto il nostro popolo per il supporto".

