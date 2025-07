Lazio, Pedro spiega: "L'anno scorso abbiamo perso ambizione e finito male"

Ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato Pedro. L'attaccante della Lazio si è espresso non solo sull'attuale ritiro biancoceleste a Formello e sul ritorno di Sarri, ma anche sulla scorsa stagione con Baroni in panchina. La squadra, perdendo contro il Lecce in casa, ha chiuso fuori da ogni competizione europea. Di seguito le sue parole.

"Voglio solo stare bene e aiutare la squadra, tutti insieme possiamo fare grandi cose stando uniti, come abbiamo fatto la scorsa stagione anche se abbiamo perso ambizione, siamo calati e abbiamo finito male. Dobbiamo ritrovare subito entusiasmo, abbiamo un'opportunità senza l'Europa per preparare le partite una volta a settimana e fare un grande anno. Noi eravamo abituati a giocare l'Europa, vediamo come affronteremo questa cosa a livello mentale. L'anno scorso abbiamo finito molto male, soprattutto in casa".

