Lazio, Oddi: "Manifestazione? Ci dovrebbe essere maggior dialogo con Lotito..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha detto la sua sulla manifestazione contro Lotito, che ha portato più di 10.000 tifosi in piazza, e anche su questi primi giorni di ritiro dei biancocelesti: "Manifestazione? Sono diventate normali per noi. Tanti tifosi sono scesi in piazza, ci dovrebbe essere maggiore dialogo col presidente. È brutto che ci sia questo clima. Il presidente in primis non è troppo vicino alla tifoseria".

"Sarri pensavamo potesse essere l’allenatore migliore in questo momento e credo sia davvero così. La preparazione è importantissima. Farla qui è un discorso, farla altrove è un altro. Ci sono diversi dettagli da valutare, conta comunque partire bene".

