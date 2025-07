Lazio, Pedro: "Aiuto tanto i più giovani. Devono mettersi in testa..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nella mattinata odierna, Pedro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per presentare quella che sarà la sua quarta stagione con la maglia biancoceleste. Tra i tanti punti toccati anche il rapporto con i più giovani: "Sono il giocatore più esperto nello spogliatoio, ho vissuto tante cose e questo aiuta tanto i più giovani. Io voglio solo stare bene e aiutare la squadra, tutti insieme possiamo fare grandi cose stando uniti, come abbiamo fatto la scorsa stagione anche se abbiamo perso ambizione, siamo calati e abbiamo finito male.

Non è facile per un giocatore subentrare e stare sempre in panchina, bisogna avere una grande forza mentale e sfruttare ogni minuto in campo, è quello che dico sempre ai giovani. Tanti giocatori devono impararlo, non è facile essere pronti ma si deve fare. A volte non si dà pazienza ai giocatori giovani, il livello è esigente e bisogna essere pronti subito. Ma con i giovani bisogna dare tempo, se lo devono mettere in testa qual è il loro ruolo, anche se è solo giocare l'ultimo quarto d'ora. Se stai concentrato e hai recuperato bene, alleni anche la mente e sei pronto per la partita. Se stai bene, sei sicuramente più preparato".

