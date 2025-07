Lazio, Pedro su Sarri: "Grande occasione poter lavorare nuovamente con lui"

Nella mattinata è intervenuto Pedro a Lazio Style Radio, pronto ad iniziare la sua quarta stagione con la maglia biancoceleste. L'attaccante spagnolo ha toccato diversi temi e si è soffermato anche sul ritorno di Sarri, tecnico che lo ha voluto e lo ha rilanciato nel campionato italiano dopo la parentesi con la Roma:

"Sarri lo conosciamo, sappiamo come lavora, è un allenatore forte che ha vinto in passato. Per noi è una grande occasione lavorare di nuovo con lui. Ci sono dei giocatori che non conosce ma li sta provando e vediamo come possono inserirsi. Comunque credo che il nostro livello ci possa permettere di entrare in Champions League, è quello che dobbiamo puntare stando qui alla Lazio".

