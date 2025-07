Lazio, Rambaudi: "Lotito deve ragionare da tifoso. Il suo primo obiettivo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi si è soffermato su come il presidente Claudio Lotito potrebbe riconquistare la fiducia dei tifosi, per poi spendere delle parole anche sull'attuale centrocampo della Lazio. Queste le parole dell'ex attaccante biancoceleste: “Il primo obiettivo del presidente deve essere quello di riconquistare il popolo laziale, deve ragionare da tifoso; l’entusiasmo è il motore di tutto. Andare avanti così equivale a farsi male da soli. Presidente, perché ti perdi in un bicchier d’acqua? Spesso basterebbe poco per dare un segnale positivo".

"Centrocampo Lazio? Rovella in mezzo, con Guendouzi e Vecino ai lati. Sarebbe anche il più completo. Tavares è un po’ debole dal punto di vista mentale, al minimo dolore si ‘perde’ un po’; tolto questo immagino che la corsia mancina sarà la sua".

"Se Cataldi lo vedremo spesso in campo? Sarebbe una sconfitta, non per lui ovviamente, ma per Rovella, significherebbe che è peggiorato. Lo scorso anno era lui, Rovella, che faceva girare la Lazio e mi auguro migliori ancora di più. Opterei per lavorare su Cataldi mezzala, se Sarri vuole farlo giocare per forza. Poi dipende da quello che vuole il mister, in un calcio più propositivo vedo meglio Rovella che sa fare le due fasi. Dalla Lazio di quest’anno voglio le prestazioni della passata stagione ma con più continuità”.

