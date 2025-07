Lazio, grana Gigot: il suo futuro è in bilico. Sarri parlerà con la società e...

RASSEGNA STAMPA - Rosa da sfoltire. Il fatto di non giocare l'Europa il prossimo anno impone alla Lazio alcune riflessioni. Ci sono troppi giocatori, qualcuno dovrà salutare. Anche perché poi Sarri, a ridosso dell'inizio della stagione, sarà costretto a compilare le liste e a fare qualche taglio. Per questo la società sta facendo le sue valutazioni in uscita.

Nello specifico, ci sono troppi difensori centrali: Romagnoli e Gila sono titolari e incedibili, Patric è apprezzato dal tecnico e Provstgaard è giovane e può crescere. A rischiare il posto, quindi, è Samuel Gigot, come riportato da Il Corriere dello Sport. Il tecnico biancoceleste ha iniziato a valutarlo sul campo: nei prossimi giorni si farà un'idea più precisa e ne parlerà con Lotito.

Il francese quindi potrebbe lasciare la Capitale dopo solo un anno, visto che era arrivato dal Marsiglia per sostituire Casale, ceduto al Bologna. Da capire però se arriveranno offerte (magari in Ligue 1) o se resterà e sarà disposto ad accettare un ruolo subordinato in rosa con poco minutaggio. Questione da risolvere.

