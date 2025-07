Lazio | Patric, il recupero procede bene: Sarri lo aspetta. Le ultime

RASSEGNA STAMPA - Riecco Patric. Si è rivisto sul campo durante il ritiro della Lazio a Formello: continuerà ancora a lavorare in modo differenziato, ma il suo recupero comunque sta procedendo bene. Ora non sente più alcun fastidio alla caviglia destra, operata a fine marzo per 'stabilizzare' i tendini del perone. Gli serve del tempo ma i segnali di questi giorni sono confortanti, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Presto infatti lo spagnolo inizierà ad alzare i carichi e i ritmi di lavoro. Sarri lo aspetta e l'ha fatto già lavorare sul centrale con gli altri difensori per un lavoro tattico. La stime del tecnico nei confronti di Patric non è cambiata: lo considera un centrale di livello alto, secondo lui poteva avere una carriera da top club con qualche centimetro in più d'altezza. In sostanza, è un titolare aggiunto per la Lazio, da affiancare a Romagnoli e Gila, altri due intoccabili.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.