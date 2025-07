PRIMAVERA | Lazio, Di Tommaso passa alla Casertana: i dettagli

Via un altro ragazzo della Primavera. Ve l'avevamo anticipato: Leonardo Di Tommaso ha lasciato la Lazio. Il centrocampista classe 2005 si è trasferito in prestito alla Casertana, come si legge sui canali social del club: "Leonardo Di Tommaso è rossoblù. Il centrocampista classe 2005 arriva dalla SS Lazio nel cui settore giovanile è cresciuto affermandosi come uno dei talenti di maggiore prospettiva". Queste le sue prime parole: "Ho scelto Caserta per l'importanza della piazza e per gli stimoli che sa dare a un calciatore. Sono felice e orgoglioso di giocare per questo club. Darò il massimo per ripagare la società per l'occasione concessami".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.