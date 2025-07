Lazio, Mattei sicuro: "Lotito non cederà mai, se non costretto da forze supreme"

Ospite in collegamento a Radiosei, Stefano Mattei si è espresso sul corteo dei tifosi biancocelesti contro Claudio Lotito, sostenendo che difficilmente il presidente lascerà la Lazio senza alcun tipo di costrizione. Queste le sue parole: “In questi giorni le notizie sulla Lazio sono poche. Mi ha sorpreso la prima pagina del Corriere dello Sport, la notizia del giorno è la manifestazione di ieri. È una cosa che non succede tutti i giorni e non mi sembra che in altre tifoserie accada. Mi ha sorpreso vedere in prima pagina il titolo su Romagnoli, non c’è una riga sulla manifestazione. Ciò mi fa capire che c’è la volontà di tamponare e non di risolvere".

"Credo che il presidente sia ancora deciso ad andare avanti, non lascerà mai la Lazio se non costretto da forze supreme. Lui guida la società non per i soldi, ma per l’immagine, non è un aspetto economico. Castellanos? Una trattativa estiva, ma non credo andrà in porto”.

