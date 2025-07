Lazio, Cardone: "La manifestazione deve far riflettere Lotito. Sul Flaminio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il giornalista di Repubblica Giulio Cardone ha detto la sua sulla manifestazione dei tifosi biancocelesti contro Lotito andata in scena ieri, facendo anche delle considerazioni sul progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio. Di seguito le sue parole ai microfoni di Radiosei.

“La notizia della giornata di ieri non poteva che essere la manifestazione civile di 10mila tifosi ai Fori Imperiali e la voglia di far sentire la propria voce. Era impossibile ignorarla anche a livello mediatico. Una riflessione da parte della società non può non esserci di fronte all’ennesima manifestazione di dissenso, soprattutto in virtù della modalità e della trasversalità dei presenti. C’erano giovani ed adulti, da parte di chi gestisce la Lazio non ci può non essere una riflessione su questo. Capire cosa si è sbagliato, cosa fare per venire incontro ai sogni della gente. Soprattutto a questi, visto che sono stati un po’ azzerati. Dal punto di vista dell’immagine, certamente, questo contesto generale di pressione anche sulla politica e manifestazioni di dissenso, non è piacevole per il presidente.

"Molti pensano che la riqualificazione del Flaminio possa essere un passo vantaggioso da parte di Lotito per vendere meglio in futuro il club. Io, onestamente, non la vedo così, non vedo le due cose collegate. Mi sembra che lui si stia giocando tutto con questa situazione a fronte di altre che non stanno andando bene. Dal confronto di ieri tra tifosi e l’Ass. Onorato sono emerse delle mancanze, delle lacune, l’assenza di quattro documenti di approfondimento su mobilità ed ambiente fondamentali per aprire la conferenza dei servizi".

