Oscar Lopez: "Inzaghi? È tra i migliori allenatori al mondo. Già alla Lazio..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal flop con la maglia della Lazio ad allenatore di successo nelle giovanili del Barcellona. Oscar Lopez fu il primo acquisto dell'era Lotito, quando nel 2004 sbarcò in biancoceleste direttamente dal vivaio blaugrana. Nella Capitale l'ex terzino spagnolo rimase per un solo anno senza mai impressionare, continuando poi altrove una carriera da calciatore abbastanza modesta, alla quale, però, ha fatto seguito una ben più soddisfacente esperienza come tecnico di diverse formazioni giovanili del Barça dal 2018 ad oggi.

Intervistato da Tuttomercatoweb.it, oltre a parlare de La Masia, l'ex difensore biancoceleste ha elogiato Simone Inzaghi, suo ex compagno ai tempi della Lazio. Queste le sue parole: “Simone ha sempre dato un’impronta molto chiara alle sue squadre: difendere basso e uscire in modo rapido. La sua Inter accettava di difendere uomo su uomo in tutto il campo. Qui in Spagna è difficile vedere un tipo di fase difensiva come quella dei nerazzurri ma questo è ciò che rende speciale il calcio: non c’è un unico modo di giocare. Mi ricordo di Simone quando abbiamo giocato insieme. Era un ragazzo con una mentalità molto forte ma sinceramente non mi sarei immaginato che potesse diventare uno dei migliori allenatori al mondo”.

