Lazio, Sarri e la sfida Tavares: da terzino offensivo a equilibratore difensivo

RASSEGNA STAMPA - Nel ritiro della Lazio, Sarri ha avviato un lavoro individuale su diversi giocatori, trasformando necessità legate al mercato bloccato in opportunità tecniche. Tra questi c’è Nuno Tavares, sotto esame per una possibile evoluzione del suo ruolo. Il tecnico apprezza le sue qualità offensive – come gli assist messi a segno nella scorsa stagione – ma vuole renderlo più completo, soprattutto nella fase difensiva.

"È forte ma anarchico. Se riusciamo a inquadrarlo, diventa fortissimo", ha detto Sarri del portoghese. L’obiettivo è farne un terzino più equilibrato, capace di alternare le sortite offensive con una maggiore attenzione in copertura. Un percorso non semplice, ma Sarri ci crede: come già accaduto in passato con Felipe Anderson, Mertens ai tempi del Napoli, o Marusic, anche Tavares potrebbe scoprire una nuova identità tattica sotto la guida del Comandante.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.