Calciomercato Lazio | Fabiani blinda Castellanos: "Non è in vendita!"

RASSEGNA STAMPA - In Brasile parlano del Taty. Pare, infatti, che il Flamengo abbia scelto proprio Castellanos per rinforzare il reparto offensivo. In Sud America sostengono che sia pronta un'offerta (trattabile) di circa 25 milioni di euro subito per quest'estate, come riportato da Il Corriere dello Sport.

La Lazio, però, ha subito smentito ogni tipo di rumor. L'argentino viene considerato incedibile e non si muoverà da Formello, soprattutto a causa dell'impossibilità di fare operazioni in entrata. "Non è in vendita. Nemmeno per 30 milioni di euro", ha detto il diesse Fabiani ai taccuini de La Repubblica. L'intenzione della società, insomma, è chiara: il Taty resta a Roma.

