Lazio, Abbate rivela: "Sarri è a Villa Mafalda: ecco il motivo"

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate, che durante il suo collegamento ha rivelato alcune informazioni riguardo alle condizioni di Maurizio Sarri. "Sarri in questo momento si trova a Villa Mafalda per dei controlli di routine", ha spiegato. Pare quindi non essere nulla di grave per il tecnico della Lazio, che si sarebbe presentato in clinica solo per dei normali controlli.

