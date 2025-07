Mellone: "Lazio, la situazione è grave e preoccupante. Tifosi? Come fanno..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Angelo Mellone ha parlato della situazione di casa Lazio, esprimendo preoccupazione nei confronti di tante scelte societarie:

"Se io guardassi dall’esterno la tifoseria laziale, mi chiederei: ma questi come fanno? Niente mercato, niente conferenza stampa… ma la Lazio oggi cos’è? Sono tanti anni che dico che questa società ha grossi problemi di comunicazione. La situazione è grave e io da utente, da tifoso militante, sono seriamente preoccupato. La Lazio dopo una stagione del genere, si ritrova in una via di mezzo fra un incubo e ‘scherzi a parte’. E’ assurdo che una società come la Lazio si trovi in una situazione del genere.

Ancora non ho rinnovato l’abbonamento, in questo momento non ne ho voglia. Poi so che più si andrà avanti, più magari la voglia tornerà.

A volte dire la verità è rivoluzionario, spiazzante. Dire ‘ho sbagliato’, ad esempio. Impostare la campagna abbonamenti sull’aiuto della tua gente, in un momento del genere. Non è un caso che fra le Lazio più amate ci sia quella del -9, proprio quella che più di tutte, forse, ha avuto bisogno dell’amore e del supporto della sua gente. Continuo a sostenere che la Lazio abbia bisogno di una comunicazione più efficace e questo momento ne è la prova”.

