Lazio, Patric rimette gli scarpini: sui social si lascia andare all'entusiasmo - FOTO

La seconda giornata di ritiro si è conclusa, anche oggi doppia seduta per i biancocelesti che si sono ritrovati a dover fare i conti anche col caldo. Si è rivisto Patric in campo, finora aveva lavorato solo a parte dopo l'operazione alla caviglia che lo ha tenuto ai box per il finale di stagione. Il difensore ha partecipato in parte all'allenamento mattutino mentre nel pomeriggio ha svolto un lavoro a parte insieme a Zaccagni, ma sul prato del Fersini e con gli scarpini ai piedi. Un segnale positivo, il recupero procede al meglio. Lo spagnolo è carico, non vede l'ora di tornare disponibile al cento per cento e le sue ultime storie su Instagram ne sono la prova.

