Lazio, si rivede in campo Patric: lavoro tattico in mattinata

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - È tornato in campo Patric. Nella mattinata del secondo giorno di ritiro a Formello, dedicata alla parte tattica per i difensori, ha partecipato anche lo spagnolo. Negli ultimi giorni aveva lavorato solo a parte (come successo ieri) per recuperare dall’operazione alla caviglia destra di fine marzo. Il lavoro atletico, poi, l’ha svolto in palestra, con il resto dei suoi compagni che invece hanno effettuato una fase atletica sul campo del Fersini.

