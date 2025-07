Lazio | Cataldi e Rovella chiudono Belahyane: Sarri lo prova da mezzala

RASSEGNA STAMPA - Le prime due sedute di ieri hanno chiarito una parte del rebus a centrocampo, almeno per il momento. Danilo Cataldi si muoverà in cabina di regia, nello stesso ruolo di Rovella. Proprio lì dove tanto bene ha fatto durante il primo corso del tecnico toscano. A centrocampo però c'è anche Reda Belahyane, ma lì in mezzo serve velocità di pensiero e proprio per questo, oltre all'abbondanza nel ruolo, Sarri potrebbe inserirlo in una nuova posizione.

Come riporta Il Messaggero, l'ex centrocampista dell'Hellas Verona si sarebbe mosso da mezzala destra come doppione di Vecino. Soluzione temporanea o esperimento che potrà avere un seguito? Va segnalata l'assenza momentanea di Matteo Guendouzi, è uindi possibile che con il ritorno del francese Belahyane tornerà a muoversi da regista. Ma la concorrenza rimane.

