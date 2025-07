Lazio, via gli esuberi: ossigeno per le casse in vista del mercato di gennaio

RASSEGNA STAMPA - In attesa di poter tornare protagonista sul mercato, la Lazio si concentra sulle uscite. La cessione degli esuberi e la fine di alcuni contratti pesanti stanno rappresentando una vera boccata d’ossigeno per le casse del club biancoceleste. Tra i contratti scaduti al 30 giugno (come quelli di Akpa-Akpro e André Anderson), i prestiti ancora attivi (vedi Marcos Antonio al San Paolo) e le recenti cessioni a titolo definitivo — su tutte quelle di Tchaouna (15 milioni) e Casale (6,8 milioni) — il club si avvicina a una soglia cruciale.

Secondo le stime attuali, come scrive La Repubblica, se la Lazio riuscirà a completare le cessioni previste, entro il 30 settembre dovrebbe rientrare nel parametro 0,8 dell’indice di costo del lavoro allargato, un criterio fondamentale per ottenere l’autorizzazione a operare liberamente nel mercato invernale. Un obiettivo importante per una società che, ad oggi, non può ancora effettuare acquisti fino al 1° settembre.

