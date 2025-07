Lazio, Zaccagni e Patric ancora a parte: ecco cosa prevede il programma

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Formello è diviso in due tra chi lavora sotto l'occhio attento di Maurizio Sarri, e chi come Zaccagni e Patric, è costretto a lavorare a parte. I due sono sulla via del recupero dalle rispettive operazioni, il vero e proprio ritiro scatterà probabilmente dopo la prima settimana di lavoro della squadra.

Il capitano sta seguendo il protocollo di riatletizzazione graduale, a fine giugno si è sottoposto a un intervento chirurgico mininvasivo per risolvere la pubalgia che l'ha frenato nel finale della scorsa stagione. Il centrale invece è ai box da marzo, si era operato in Spagna alla caviglia destra “per l'instabilità dei tendini peronieri”. Come riporta il Corriere dello Sport, il loro programma, almeno per la prima settimana, prevede palestra, fisioterapia, piscina e corsa blanda. A breve si uniranno all'organico di Sarri.

