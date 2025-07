Lazio, ritmi serrati nel ritiro: Sarri detta le regole anche fuori del campo

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha iniziato il ritiro estivo sotto la guida ferrea di Maurizio Sarri, che non lascia nulla al caso. I biancocelesti sono impegnati in doppie sedute giornaliere: come ricorda il Corriere dello Sport, si scende in campo alle 9:30 e si replica nel pomeriggio alle 18. Ma non si tratta solo di pallone. Mau pretende puntualità anche nei tre momenti chiave della giornata: la colazione alle 8, pranzo intorno alle 13 e cena alle 20:45.

Il programma degli allenamenti a doppio ritmo proseguirà fino a sabato. Domenica 20 luglio, alle ore 20, è previsto il primo test in famiglia, una sgambata utile per valutare i primi equilibri del gruppo. Il ritiro continuerà fino al 25 luglio, in preparazione ai primi impegni ufficiali.

Il primo vero banco di prova sarà sabato 26 luglio allo Stadio Stirpe contro l’Avellino. Poi, spazio al tour in Turchia con due test internazionali di spessore: il 30 luglio contro il Fenerbahce e il 2 agosto contro il Galatasaray.