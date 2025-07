Lazio, Sarri con la 'nuova creatura' punta sulle conferme: i ruoli di Cataldi e Cancellieri

RASSEGNA STAMPA - Una nuova Lazio, che poi così nuova non è. Per alcuni giocatori infatti, ieri, a Formello dove è andato in scena il primo giorno di ritiro, non è stato un primo giorno: Cataldi subito in regia, Cancellieri ala destra alternativa a Isaksen. Per adesso infatti, nessun nuovo ruolo. Come riporta il Corriere dello Sport, Danilo si è mosso al centro del terzetto in mediana, il classe 2002 e presto papà, sulla stessa fascia destra in cui era stato utilizzato durante la prima parentesi in biancoceleste.

Le prime prove tattiche hanno dato già qualche riferimento, anche se è pur sempre il primo e bisognerà analizzare ogni mossa del Comandante. Ciò che è chiaro è che per ora, non c'è stato nessun esperimento legato ai calciatori già testati dal tecnico nel triennio 2021-2024. Cataldi si è mosso tra Vecino e Dele-Bashiru (nella formazione opposta Rovella era il regista), Cancellieri sulla fascia esterna di destra nel tridente con Dia e Noslin. Entrambi hanno dimostrato confidenza con le richieste tattiche e segnato un gol nelle sfide in famiglia.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.