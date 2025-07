Lazio, abbonamenti in ripresa. Ma i numeri delle scorse stagioni...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È partita ieri alle 16 la vendita libera degli abbonamenti della Lazio, terza e ultima fase della campagna dal titolo "Su c'è er Maestro che ce sta a guarda'...". L'avvio è stato incoraggiante: già in serata si contavano oltre 22.000 tifosi biancocelesti pronti ad assicurarsi un posto fisso all’Olimpico per tutte le partite casalinghe della stagione, compresa la prima gara di Coppa Italia (che dovrebbe essere contro il Milan). Nelle primissime ore di questa fase, circa 3.000 nuove sottoscrizioni si sono aggiunte al conteggio. Un buon risultato, considerando il clima di incertezza delle scorse settimane.

Tuttavia, come ricorda il Corriere dello Sport, raggiungere i numeri record delle ultime due stagioni non sarà facile: nel 2022/23 con Sarri si toccarono le 30.333 tessere, mentre lo scorso anno con Baroni ci si fermò a 29.036. Il club, comunque, ci crede e ricorda che c’è tempo fino alle 23:59 del 20 agosto per approfittare della promozione, che garantisce un notevole risparmio. In caso contrario, i tifosi dovranno valutare di volta in volta l’acquisto del biglietto singolo.

