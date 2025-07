Lazio, la società sul rumor della vendita del club: "Ricostruzioni infondate e lesive"

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è intervenuta con un comunicato stampa circa alcune ricostruzioni secondo cui vedrebbero Claudio Lotito in trattativa per la cessione del club ad altri acquirenti. Questa la nota del club: "S.S. Lazio S.p.A. e Lazio Events S.r.l. rigettano con la massima determinazione le notizie circolate in queste ore, che riportano presunte trattative per la cessione del pacchetto di maggioranza del Club detenuto dal Presidente Claudio Lotito. Si tratta di ricostruzioni del tutto infondate, false e gravemente lesive della reputazione delle società coinvolte e dei loro rappresentanti. La diffusione di tali notizie, senza alcun riscontro concreto e basate unicamente su presunte “confidenze”, configura un vero e proprio caso di aggiotaggio informativo, finalizzato a interferire sul mercato nei confronti di una società quotata e vigilata.

Tali comportamenti saranno immediatamente segnalati alla Consob e alla Procura della Repubblica, affinché vengano attivate le dovute verifiche ai sensi della normativa vigente. S.S. Lazio S.p.A. e Lazio Events S.r.l. richiamano l’attenzione di tutti gli operatori dell’informazione sul massimo dovere di responsabilità e precisione, ribadendo che qualsiasi comunicazione ufficiale riguardante la governance societaria verrà divulgata esclusivamente attraverso i canali istituzionali autorizzati dalle società stesse.

S.S. LAZIO S.p.A. LAZIO EVENTS S.r.l

S.S. Lazio S.p.A. and Lazio Events S.r.l. firmly reject the rumors that have circulated in recent hours regarding alleged negotiations for the sale of the majority stake in the Club held by President Claudio Lotito. These claims are entirely unfounded, false, and seriously damaging to the reputation of the companies involved and their representatives. The dissemination of such reports, lacking any concrete evidence and based solely on alleged “confidences,” constitutes a clear case of market manipulation through false information, aimed at interfering with a listed and regulated company. These actions will be promptly reported to Consob and the Public Prosecutor’s Office to ensure the appropriate investigations are conducted in accordance with current regulations. S.S. Lazio S.p.A. and Lazio Events S.r.l. call upon all media operators to exercise the utmost responsibility and accuracy, reiterating that any official communication concerning corporate governance will be issued exclusively through the institutional channels authorized by the companies themselves.

S.S. LAZIO S.p.A. LAZIO EVENTS S.r.l."