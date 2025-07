Mattei: "La Lazio deve creare un sistema. Il mercato di gennaio..."

Il noto giornalista Stefano Mattei, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, ha commentato il nodo relativo al possibile futuro sblocco del mercato della Lazio. Ecco di seguito le sue parole:

“Tra due mesi sapremo se la Lazio sarà stata in grado di rimettersi in carreggiata dal punto di vista del parametro costo-lavoro. Quello è il nodo per capire se a gennaio il club potrà fare mercato non solo costo zero o se potrà anche investire. Poi c’è il tema dei ricavi da aumentare e quello non è come accende o spegnere la luce. Devi creare un sistema, un impianto elettrico che duri nel tempo. Anche uno sponsor non basterebbe. De Laurentiis è riuscito a convincere Conte, garantendogli pieno sostengo sul mercato. Ora acquisti e cessioni sono coordinati dal tecnico e la società è esecutrice delle sue volontà. Nella Lazio è sempre accaduto il contrario con risolvi negativi in termini di scelte”.

