Lazio, per completare la rosa servono due tagli: ecco chi può partire

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il ritiro è alle porte e Sarri può iniziare a studiare la Lazio che verrà. Questi 13 giorni serviranno al Comandante per chiarirsi le idee sulla rosa che ha disposizione e per fugare gli ultimi dubbi rimasti su chi potrà far parte della squadra che avrà il difficile compito di rincorrere un posto in Europa.

Secondo il Corriere dello Sport, dopo il precampionato andranno effettuati altri due tagli nell'organico attuale, così da ridurre il gruppo all'osso. Chi lascerà sicuramente è Basic, che si cercherà di piazzare altrove essendo in scadenza il prossimo giugno e fuori da ogni piano. Per il secondo posto, la situazione è più complessa. A partire potrebbe essere uno tra Noslin e Cancellieri, ma potrebbe salutare anche un terzino tra Lazzari e Hysaj, visto che Sarri punta su Marusic. La decisione arriverà al massimo entro i prossimi 40 giorni, durante i quali i giocatori in bilico potranno dimostarre a Mau di meritare la conferma.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.