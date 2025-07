Lazio, Cancellieri torna con più esperienza: l'obiettivo è convincere Sarri

RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri torna a Roma e punta a convincere Sarri. Durante il prestito a Parma, il classe 2002 ha realizzato 3 gol in 27 presenze. Ha messo molto minutaggio sulle gambe, ha fatto esperienza, è un giocatore diverso rispetto all'ultima volta che è entrato a Formello. Tare lo prese per impiegarlo come vice Immobile, un'intuizione che non ebbe grandi riscontri e risultati.

Ora Cancellieri è più maturo e vuole imparare dagli errori del passato.Però, come riporta il Corriere dello Sport, il rischio taglio è alto. In avanti ci sono tre calciatori per due ruoli: considerando Zaccagni e Isaksen come titolari, per entrambe le corsie ci sarebbero anche Noslin, Pedro e lo stesso Cancellieri. Il Cagliari aveva cercato Cancellieri, ma la società ha bloccato tutto. Sarà mister Sarri a decidere il suo futuro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.