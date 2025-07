Lazio, Mattei: "La società non sa come uscirne, Sarri una salvezza ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Ieri abbiamo assistito ad un’impresa, che resterà nella storia dello sport italiano grazie a Sinner. La sua continuità, la concentrazione e l’esperienza di Jannik hanno avuto la meglio. Avevamo davanti il numero 1 e 2 al mondo, di più non potevamo chiedere. Il tennis, grazie a Sinner, sta muovendo l’intera Nazione", ha esordito così Mattei nel suo appuntamento mattutino a Radiosei.

Poi, passando alla Lazio, ha affermato: "Io credo che la società non sappia come uscire da questo tunnel, è chiaro che Sarri è la salvezza ma il problema è economico, più che tecnico. L’obiettivo della Lazio è arrivare al prossimo mercato per poi operare. Io temo che per superare questo periodo ci voglia un sacrificio importante, che non si può fare adesso perché sono state promesse altre cose a Sarri. Mi riferisco nello specifico a Guendouzi e Rovella".

"Questa società ha sempre pensato a risparmiare e non a non investire, ci vuole tanto lavoro e anche sul numero di personale che si occupa di determinate situazioni. Parlare di aumento di ricavi per la Lazio è un miraggio. Tra un anno si potrà risolvere tutto vendendo pezzi importanti, ripeto, cosa che non si può fare ora altrimenti Sarri se ne andrebbe. La colpa è del mondo intero, mai di questa società. Si continua a nascondere la polvere sotto al tappeto, ma il tappeto ormai è alto un metro”.

