Ex Lazio | Bologna, si torna in campo: il primo allenamento di Immobile - FOTO

"First day at new office", scrive Ciro Immobile. È iniziata ufficialmente la nuova esperienza con il Bologna dell'ex capitano della Lazio. Dopo aver salutato il Besiktas dopo solo un anno, il centravanti si è aggregato alla squadra di Italiano scendendo subito in campo per il primo allenamento della stagione. Per lui si tratta di un ritorno assoluto in Italia dopo l'avventura nella Capitale. Di seguito il suo post su Instagram.

