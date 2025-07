Rossi: "Il Mondiale per Club è una buffonata. Senza amore non c'è calcio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Giuseppe Rossi è tornato in New Jersey dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, qui è diventato vicepresidente dei New York Cosmos. A un passo dallo stadio dove si è disputata la finale del Mondiale per Club, l'ex calciatore ai microfoni dell'Ansa ha espresso tutte le sue perplessità e i il suo disappunto su questa nuova competizione: "Non ho visto una partita di questo Mondiale per club, l'ho trovato una buffonata. Questo non è calcio. Vogliono americanizzare il calcio, ma lo fanno per pura ignoranza. Il calcio non è né americano, né europeo: è mondiale. Al centro di questo lungo, lunghissimo torneo, c'e' lo show, non i giocatori che sono gli attori senza i quali il film viene male".

"Si parla dei tanti soldi di questo torneo, degli ascolti tv: ma dei calciatori che tra 30 giorni ricominciano i loro campionati? E poi siamo sicuri che i tifosi vogliano vedere ogni tre giorni un Milan-Juve o un Real-City e non preferiscano farlo una o due volte l'anno? Vogliono americanizzare il calcio, da parte dei proprietari miliardari dei club della MLS c'è la presunzione che si faccia a modo loro. Basket e football Usa sono americani, hanno certe peculiarità, ma il calcio è un'altra cosa. È mondiale... Volerlo rendere americano è frutto di pura ignoranza. Senza amore non si fa vero calcio".

