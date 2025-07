Lazio, Agostinelli: "Belahyane? Più un regista che una mezz'ala..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha detto la sua su come giocherà la Lazio di Maurizio Sarri in questa stagione e anche su quali saranno gli interpreti principali tra i giocatori in rosa: "La coppia davanti la difesa nel 4-3-3 di Sarri saranno Rovella e Cataldi in alternativa. Belahyane, di conseguenza, verrà anche testato come interno di centrocampo".

"Per caratteristiche è più un regista, ma conta anche il fatto che Sarri lo conosce meno rispetto agli altri due. Lui può fare la mezzala, ma dovrà insegnargli delle cose, tipo i tempi di smarcamento ed i movimenti di allungare la squadra con degli inserimenti. Il dubbio è nella sua capacità di gamba nell’attaccare lo spazio. I giocatori che si muovono in quella zona di campo devono avere gol nelle gambe, lui non ha proprio quelle caratteristiche. Si può migliorare, sono i tempi di inserimento che fanno la differenza".

