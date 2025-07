Osimhen - Gala, interviene Felipe Melo: il messaggio per De Laurentiis

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen è una delle più calde e intense di questo mercato estivo. Rilanci e controrilanci, il Napoli rifiuta, il club turco risponde con un'offerta più alta, ma c'è sempre un intoppo che non convince De Laurentiis ad accettare. Il Napoli vuole cedere il nigeriano, ma alle proprie condizioni.

La sensazione è che l'operazione andrà in porto, l'attaccante ex Lille non vuole andare in Arabia e al momento non ci sono altri club interessati concretamente. Sull'operazione in fase di stallo è intervenuto Felipe Melo, ex giocatore del Galatasaray e con un passato in Serie A, il quale tramite un video ha lanciato un messaggio chiaro per il patron del club partenopeo: "De Laurentiis perché non lasci andare Osimhen? Perché? Dai per favore, lascia andare Osimhen, lui vuole venire al Galatasaray. Lascia andare Osimhen!", queste le parole dell'ex centrocampista brasiliano.