Canovi dice la sua: "La Lazio non fa niente, credo che rimarrà com'è"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’operatore di mercato Dario Canovi ha parlato del mercato delle squadre di Serie A. In particolare ha detto la sua sulla situazione complicata della Lazio di Sarri, che non può fare operazioni in entrata ma solo in uscita. Queste le sue dichiarazioni in merito: “La Lazio non fa niente, se facesse dei movimenti in uscita indebolirebbe l’organico. I soldi non li fai cedendo le seconde linee. Penso che la Lazio rimarrà com’è”.

