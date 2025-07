Lazio, senti Maffei: "La situazione mi sembra surreale. La svista..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radiosei, Fabrizio Maffei ha parlato della situazione attuale della Lazio, totalmente bloccata sul mercato e impossibilitata a fare acquisti. In più si è anche espresso sui problemi del settore giovanile biancoceleste, che nelle ultime settimane ha visto tanti addii. Di seguito le sue parole.

“Nella nostra storia non c’è mancato nulla, probabilmente ci mancava solo ciò che è successo in questi giorni per completare un quadro disastroso. Noi abbiamo conosciuto pagine particolarmente nere ma una cosa del genere non c’era mai capitate. Abbiamo avuto gestioni disastrose, abbiamo avuto persone come Lenzini che ci hanno rimesso soldi e vita; in questa vicenda trovo cose assurde. Tutto è stato archiviato come una ‘svista’. Io che ho fatto il dirigente di azienda per una vita, se avessi avuto una ‘svista’ di questo tipo, mi avrebbero mandato a casa. Tutto questo mi sembra veramente surreale".

"Anche dal punto di vista della comunicazione ci sono stati degli scivoloni di una certa rilevanza, vedi la storia della maglia. C’è una confusione generale, la conferenza stampa senza stampa ne è un esempio. Io a volte mi chiedo dove viviamo. Siamo sicuri che quelli che dovrebbero guidare questa società siano presenti a loro stessi? In queste ore stiamo apprendendo anche della fuga di tanti giovani dalla Lazio, questa è un dettaglio importante. Negli ultimi anni il settore giovanile è stato decisamente trascurato; è un argomento su cui interrogarsi”.\

