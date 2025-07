Lazio, primo ritiro estivo a Roma per Provstgaard: "Andiamo!" - FOTO

Oggi è partito ufficialmente il ritiro precampionato della Lazio a Formello. Per la prima volta dopo diciassette anni il ritiro non si svolgerà ad Auronzo di Cadore, ma c'è anche chi per la prima volta svolgerà un ritiro estivo con l'aquila sul petto. Oliver Provstgaard è pronto a cominciare questa nuova stagione: è arrivato a gennaio dal Velje, ha avuto qualche mese ditempo per integrarsi. Adesso però deve convincere Sarri, un allenatore non poco esigente quando si tratta di fase difensiva. Il giovane danese è carico e non vede l'ora che inizi la stagione, il suo italiano non sarà particolarmente fluente ma il suo "andiamo" esclamato in una storia Instagram è una prova non da poco.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.