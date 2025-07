Lazio, un tuffo nel passato con Jaap Stam: il post della Serie A - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Un tuffo nel passato nell'epoca d'oro biancoceleste. La Serie A, tramite i suoi profili social, ha pubblicato una foto in collaborazione con la Lazio che raffigura uno dei pilastri della difesa biancoceleste dei primi anni duemila. Si tratta di Jaap Stam, il "distruttore olandese". Un back in the days che riporta ad altri tempi, sicuramente più gloriosi per la Lazio e per i suoi tifosi, con "Mockingbird" di Eminem in sottofondo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.