Lazio, le valutazioni di Sarri: Tavares, Dele-Bashiru e Noslin sotto osservazione

RASSEGNA STAMPA - Il ritiro per risolvere i dubbi. La preparazione di Formello, che scatterà oggi, servirà a Sarri per sciogliere ogni perplessità. Ci sono dei giocatori che saranno particolarmente attenzionati dal tecnico, soprattutto per capire il loro futuro nella Lazio. Il lavoro nel centro sportivo sarà decisivo, la società spera che Mau riesca a valorizzare chi ha avuto più difficoltà con Baroni.

In primis, Dele-Bashiru verrà testato da mezzala sinistra. Come scrive Il Corriere dello Sport, sarà quello il suo ruolo. Era la posizione che il tecnico aveva chiesto di rinforzare sul mercato prima del blocco. Poi c'è Nuno Tavares: deve superare i limiti che lo condizionano, con più continuità negli allenamenti e, sperando, niente infortuni. Verrà tenuto d'occhio anche Noslin, tra i fallimenti più grandi della scorsa stagione. Gli va trovato un ruolo in attacco, la sfida sarà con Cancellieri rientrato dal prestito al Parma.

