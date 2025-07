Lazio, tutto nelle mani di Sarri: inizia la stagione più difficile

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Un solo uomo per cambiare tutto. In casa Lazio, l'unico nuovo arrivo garantito fin qui da Lotito è stato quello di Maurizio Sarri, che tornando in biancoceleste non potrà contare di rinforzi di alcun tipo a causa del blocco del mercato. Almeno per i prossimi cinque mesi, Mau dovrà contare sulla rosa attuale che, vista l'assenza dalle coppe, verrà limata ulteriormente fino ad essere ridotta all'osso.

Rientrato nella Capitale dietro determinate promesse, Sarri si è ritrovato a fronteggiare una situazione difficile da immaginare e con un compito quasi proibitivo. Pensare di raggiungere l'Europa senza alcun rinforzo, fronteggiando squadre che, dopo essere arrivate davanti la scorsa stagione, si sono tutte mosse sul mercato, suona allo stato attuale come un'impresa.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, l'unico vantaggio che il Comandante avrà dalla sua è quello di dover preparare una sola partita ogni settimana, un dettaglio che potrebbe fare la differenza alla lunga. La stagione della Lazio parte oggi con il ritiro e mai come ora il destino biancoceleste è nelle mani di Maurizio Sarri.

