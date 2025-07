Mondiale per Club, il trofeo del Chelsea è una 'copia': la rivelazione di Trump

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Donald Trump torna a far parlare di sé con una nuova dichiarazione sorprendente. Come riportato da The Daily Beast, il presidente degli Stati Uniti avrebbe affermato di avere nel suo ufficio alla Casa Bianca il vero trofeo del Mondiale per club. L'insolita rivelazione è arrivata durante la finale tra Chelsea e PSG, in un’intervista ai microfoni di DAZN: "La FIFA mi ha chiesto: 'Puoi tenere questo trofeo per un po'?' L'abbiamo messo nello Studio Ovale, poi ho chiesto: 'Quando lo ritirate?', e Gianni Infantino ha risposto: 'Non lo ritireremo mai, puoi tenerlo per sempre'".

Secondo quanto raccontato, il trofeo originale – consegnato da Infantino lo scorso marzo – si troverebbe ancora lì, alla Casa Bianca, mentre alla squadra vincente (ovvero il Chelsea) sarebbe stata consegnata una copia.