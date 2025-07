Ex Lazio | L'Ajax ufficializza Raul Moro: "Ci divertiremo molto con lui"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raul Moro si trasferisce ufficialmente in Olanda, sponda Ajax. L'ufficialità è arrivata in questi minuti proprio e il direttore tecnico degli olandesi, Alex Kroes, ha commentato così il nuovo acquisto: "Non è un segreto che siamo affascinati da questo giocatore da molto tempo e ci siamo messi in contatto con lui da un po'. Siamo quindi lieti di dare ufficialmente il benvenuto a Raul ad Amsterdam. Nonostante avesse su di sé molteplici interessi da parte di altri club, crede nel progetto sportivo che stiamo costruendo qui ad Amsterdam. È un calciatore veloce, tecnicamente dotato, gioca su entrambe le fasce ed è in grado di superare l'avversario sia dentro che fuori. Sono convinto che ci divertiremo molto con lui".

Raul Moro è cresciuto nella primavera biancoceleste e salito in prima squadra nella stagione 21/22, per poi essere girato in prestito prima alla Ternana e poi al Real Oviedo e infine al Real Valladolid, che lo ha poi acquistato definitivamente e ora ceduto all'Ajax per 9,5 milioni di euro.