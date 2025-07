Lazio, tra infortuni e assenze: il punto sul primo giorno di ritiro a Formello

RASSEGNA STAMPA - Il primo giorno di ritiro a Formello è andato, al via il secondo. Dando uno sguardo su ciò che è avvenuto ieri al Training Center si registrano già dei movimenti nella rosa. Zaccagni e Patric hanno lavorato ancora a parte, Guendouzi è stato assente di mattina, poi si è aggregato parzialmente per la seduta pomeridiana. Come riporta il Corriere dello Sport, il francese ha svolto un lavoro soft per almeno metà del tempo.

Guendouzi ha avuto qualche giorno in più per gli impegni con la Nazionale e il recente matrimonio, ieri pomeriggio non ha effettuato la partitella. Nessun problema, vanno solo gestite le condizioni per la ripresa. Basic, al contrario, assente nel secondo allenamento della giornata per sintomi influenzali.

Oltre al centrocampista, altro volto da tenere d'occhio è certamente quello di Hysaj. Il difensore della Lazio ha subito uno stop dopo essersi fatto male per uno scontro con Noslin in allenamento, colpito duro al polpaccio sinistro in partitella. Hysaj è rientrato zoppicando negli spogliatoi a causa del contrasto.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.